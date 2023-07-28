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Никулин Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Никулин Константин Максимович

Мать: Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1893

Сын: Никулин Ево...

Мать ребёнка: Никулина Матрона Стефановна

Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.

Дочь: Полянчева Параскева

Мать ребёнка: Никулина Матрона Стефановна

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Никулин Василий Иванович

Мать ребёнка: Никулина Матрона Стефановна

Смерть
Неизвестно
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