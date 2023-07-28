Никулин Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Никулин Константин Максимович
Мать: Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1893
Сын: Никулин Ево...
Мать ребёнка: Никулина Матрона Стефановна
Рождение ребёнка
11.10.1895 ст.
Дочь: Полянчева Параскева
Мать ребёнка: Никулина Матрона Стефановна
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Никулина Матрона Стефановна
Смерть
Неизвестно