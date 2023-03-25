Морозов Никифор Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.03.1911
Сын: Морозов Алексей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1911
Крутишка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно