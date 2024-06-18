Власов (Новикова) Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Власов (Новикова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Дмитрий

Мать: Новикова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина (Власова) Просковья

Отец ребёнка: Власов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Василий

Смерть
Неизвестно

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