Власов (Новикова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Дмитрий
Мать: Новикова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина (Власова) Просковья
Отец ребёнка: Власов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Василий
Смерть
Неизвестно