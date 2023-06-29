Гречишкина (Зуева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Зуев Андрей
Мать: Зуева Евдокия
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гречишкин Иван
Отец ребёнка: Гречишкин Алексей
Россия
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Гречишкин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гречишкин Алексей
Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва