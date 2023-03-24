Жуланов Федор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федора Федорова
Мать ребёнка: Жуланова Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Жуланова Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Жуланова Степанида Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно