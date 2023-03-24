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Жуланов Федор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Жуланов Стефан Селиверстов

Мать: Жуланова Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федора Федорова

Мать ребёнка: Жуланова Степанида Тимофеева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Жуланов Герасим Федоров

Мать ребёнка: Жуланова Степанида Тимофеева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Жуланов Василий Федоров

Мать ребёнка: Жуланова Степанида Тимофеева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жуланова Степанида Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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