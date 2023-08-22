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Лобаков Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобаков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лобаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Лобакова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
15.06.1917

Сын: Лобаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна

Гоголево, Больше-Мургинская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лобакова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лобакова Августа Васильевна

Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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