Лобаков Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобаков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лобаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Лобакова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
15.06.1917
Сын: Лобаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна
Гоголево, Больше-Мургинская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лобакова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лобакова Августа Васильевна
Мать ребёнка: Чичкарева Прасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно