Кравченко Иван Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Кравченко Аксентий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кравченко Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кравченко Гордей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кравченко Емельян Иванович
Мать ребёнка: не указана
Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно