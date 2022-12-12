Кравченко Иван Аксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Иван Аксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кравченко Аксентий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кравченко Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кравченко Гордей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кравченко Емельян Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мурафа, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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