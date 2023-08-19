Федорова Марья
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1880 ст.
Муж: Аммосов Федор
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Григорий Макаров, Елизар Арсеньев
Рождение ребёнка
06.03.1881 ст.
Дочь: Федорова Настасья
Отец ребёнка: Аммосов Федор
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.
Дочь: Федорова Клавдия
Отец ребёнка: Аммосов Федор
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.
Дочь: Федорова Степанида
Отец ребёнка: Аммосов Федор
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.
Сын: Федоров Максим
Отец ребёнка: Аммосов Федор
Рождение ребёнка
20.07.1894 ст.
Дочь: Федорова Мария
Отец ребёнка: Аммосов Федор
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.
Дочь: Федорова Антонина
Отец ребёнка: Аммосов Федор
Смерть
Неизвестно