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Федорова Марья

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
20.02.1880 ст.

Муж: Аммосов Федор

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Свидетели Григорий Макаров, Елизар Арсеньев
Рождение ребёнка
06.03.1881 ст.

Дочь: Федорова Настасья

Отец ребёнка: Аммосов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.10.1883 ст.

Дочь: Федорова Клавдия

Отец ребёнка: Аммосов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.

Дочь: Федорова Степанида

Отец ребёнка: Аммосов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.08.1891 ст.

Сын: Федоров Максим

Отец ребёнка: Аммосов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.07.1894 ст.

Дочь: Федорова Мария

Отец ребёнка: Аммосов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.03.1897 ст.

Дочь: Федорова Антонина

Отец ребёнка: Аммосов Федор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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