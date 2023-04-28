Корнилов Василий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Василий Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Корнилова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Корнилова Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
14.03.1916

Дочь: Корнилова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Корнилов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Виктор/Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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