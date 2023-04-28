Корнилов Василий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Корнилова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Корнилова Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
14.03.1916
Дочь: Корнилова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Корнилов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Виктор/Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Корнилова Прасковья Васильевна
Смерть
Неизвестно