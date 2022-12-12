Князева (Тараборина) Вера Кузьминична
Место рождения
Дата рождения27.09.1923
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1923
Рождение ребёнка
01.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
29.08.1946
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Титова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Князев Анатолий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Анатолий Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Анатолий Миронович
Смерть
2005