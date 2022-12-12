Князева (Тараборина) Вера Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Тараборина) Вера Кузьминична

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Место рождения

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.09.1923

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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1946 г.р.
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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1923

Отец: Тараборин Кузьма Александрович

Мать: Тараборина Минадора Ивановна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
29.08.1946

Муж: Князев Анатолий Миронович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Титова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Князев Анатолий Миронович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Анатолий Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Анатолий Миронович

Смерть
2005
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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