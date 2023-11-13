Чобану Вера Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чобану Вера Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1964

Отец: Падуряну Афанасий

Мать: не указана

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