Симаков Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1937
Дата смерти17.01.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
с. Сурково (Новосибирская область)
Рождение ребёнка
22.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса Ивановна
Смерть
17.01.2000