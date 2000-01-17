Симаков Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симаков Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1937

Дата смерти

17.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

с. Сурково (Новосибирская область)
Рождение ребёнка
22.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса Ивановна

Смерть
17.01.2000
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