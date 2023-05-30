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Шевлякова Юлия Викторовна
Шевлякова Юлия Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1982
Пол
Женский
Отец
Шевляков Виктор Иванович
1959 г.р.
Мать
Шевлякова Вера
1962 г.р.
Дети
Не указаны
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ИИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1982
Отец:
Шевляков Виктор Иванович
Мать:
Шевлякова Вера
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