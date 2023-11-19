Пахомова Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Пелагея Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Гаврил

Мать: не указана

Жила в с. Красном Плавского р-на
Рождение ребёнка
15.08.1888

Сын: Пахомов Андриян Петрович

Отец ребёнка: Пахомов Пётр Дементьевич

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.03.1900

Сын: Пахомов Василий Петрович

Отец ребёнка: Пахомов Пётр Дементьевич

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.08.1902

Сын: Пахомов Степан Петрович

Отец ребёнка: Пахомов Пётр Дементьевич

Красное, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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