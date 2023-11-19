Пахомова Пелагея Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Гаврил
Мать: не указана
Жила в с. Красном Плавского р-на
Рождение ребёнка
15.08.1888
Отец ребёнка: Пахомов Пётр Дементьевич
Рождение ребёнка
19.03.1900
Отец ребёнка: Пахомов Пётр Дементьевич
Рождение ребёнка
30.08.1902
Отец ребёнка: Пахомов Пётр Дементьевич
Смерть
Неизвестно