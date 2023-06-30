Schmidt (Сирроль) Лиза
Место рожденияVana Kuuste, Tartu County Estonia
Дата рождения19.12.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1860
Отец: Сирроль Матс
Мать: Сирроль Мария
Vana Kuuste, Tartu County Estonia
Бракосочетание
23.08.1881
Муж: Шмидт Ян
Рождение ребёнка
06.02.1883
Сын: Шмидт Михкель
Отец ребёнка: Шмидт Ян
446806 Srednyaya Bykovka, Samara Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно