Schmidt (Сирроль) Лиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schmidt (Сирроль) Лиза

Место рождения

Vana Kuuste, Tartu County Estonia

Дата рождения

19.12.1860

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1835 г.р.

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1860

Отец: Сирроль Матс

Мать: Сирроль Мария

Vana Kuuste, Tartu County Estonia
Бракосочетание
23.08.1881

Муж: Шмидт Ян

Рождение ребёнка
06.02.1883

Сын: Шмидт Михкель

Отец ребёнка: Шмидт Ян

446806 Srednyaya Bykovka, Samara Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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