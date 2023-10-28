Николаева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.?

Дочь: Григорьева Светлана Андреевна

Отец ребёнка: Николаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Николаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мурашкина Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Николаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Николаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Лилия Андреевна

Отец ребёнка: Николаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурина Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Николаев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Николаев Андрей

Смерть
Неизвестно
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