Николаева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.?
Дочь: Григорьева Светлана Андреевна
Отец ребёнка: Николаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Николаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мурашкина Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Николаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Николаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипова Лилия Андреевна
Отец ребёнка: Николаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурина Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Николаев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Николаев Андрей
Смерть
Неизвестно