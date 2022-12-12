Беляков Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляков Александр Васильевич

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Место рождения

Беззубово, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

21.12.1897

Дата смерти

28.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Беззубово, Ликино-Дулёво, Московская область
Место жительства
С 1897
Беззубово, Ликино-Дулёво, Московская область
Место жительства
По 1915
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Место жительства
С 1915 по 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920
Урал
Место жительства
С 1940
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
28.11.1982
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1982
Москва, город федерального значения Москва
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