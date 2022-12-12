Беляков Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1897
Дата смерти28.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Место жительства
По 1915
Место жительства
С 1915 по 1916
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1920
Место жительства
С 1920
Урал
Место жительства
С 1940
Смерть
28.11.1982
Место жительства
По 1982