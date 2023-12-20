Бродникова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродникова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.?

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.?

Отец: Костерин Иван Николаевич

Мать: Шабалина Галина Семеновна

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