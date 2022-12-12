Сапожников Кузьма Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сапожников Николай Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сапожников Евгений Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1927
Дочь: Коновалова Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
03.09.1928
Дочь: Иконникова Зинаида Кузьминична
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
03.03.1930
Дочь: Иванова Надежда Кузьминична
Мать ребёнка: Сапожникова Мария Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930