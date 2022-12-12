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Сапожников Кузьма Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сапожников Николай Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Бураново, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Сапожников Евгений Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1927

Дочь: Коновалова Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Анисимовна

Бураново, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.09.1928

Дочь: Иконникова Зинаида Кузьминична

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Анисимовна

Бураново, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.03.1930

Дочь: Иванова Надежда Кузьминична

Мать ребёнка: Сапожникова Мария Анисимовна

Бураново, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Мария Анисимовна

Смерть
1930
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