Сергеева Мария
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Владимир Иванович
Отец ребёнка: Сергеев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Трофимович
Касимово, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно