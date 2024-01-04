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Сергеева Мария

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Место рождения

Ково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Ково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Владимир Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Трофимович

Касимово, Рязанская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
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