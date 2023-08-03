Лейно-Сурсохо Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейно-Сурсохо Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Лейно Павел Петрович

Мать ребёнка: Лейно-Сурсохо Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: Горшкова-Шамринская Вера Петровна

Мать ребёнка: Лейно-Сурсохо Мария Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
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