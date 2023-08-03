Лейно-Сурсохо Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Лейно Павел Петрович
Мать ребёнка: Лейно-Сурсохо Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
18.10.1903
Дочь: Горшкова-Шамринская Вера Петровна
Мать ребёнка: Лейно-Сурсохо Мария Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно