Матвеева Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1970
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1970
Отец: Антонов Виктор
Рождение ребёнка
29.11.2003
Дочь: Матвеева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Матвеев Константин Николаевич
Саянский, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.2006
Сын: Матвеев Николай Константинович
Отец ребёнка: Матвеев Константин Николаевич