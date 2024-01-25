Матвеева Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1970

Отец: Антонов Виктор

Мать: Антонова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
29.11.2003

Дочь: Матвеева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Матвеев Константин Николаевич

Саянский, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.03.2006

Сын: Матвеев Николай Константинович

Отец ребёнка: Матвеев Константин Николаевич

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