Беляева (Хухлякова) Раиса Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.04.1946
Дата смерти14.01.2001
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1946
Отец: Каргин Михаил
Рождение ребёнка
06.05.1972
Дочь: Беляева Лариса Робертовна
Отец ребёнка: Беляев Роберт Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Константин Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев Вячеслав Робертович
Отец ребёнка: Беляев Роберт Федорович
Смерть
14.01.2001