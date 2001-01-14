Беляева (Хухлякова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Хухлякова) Раиса Михайловна

Место рождения

Надвоицы, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

19.04.1946

Дата смерти

14.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1946

Отец: Каргин Михаил

Мать: Хухлякова Парасковья Алексеевна

Надвоицы, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.05.1972

Дочь: Беляева Лариса Робертовна

Отец ребёнка: Беляев Роберт Федорович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Роберт Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Константин Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Вячеслав Робертович

Отец ребёнка: Беляев Роберт Федорович

Смерть
14.01.2001
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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