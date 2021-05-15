Бирюкова (Спирина) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1975
Отец: Спирин Геннадий
Рождение ребёнка
09.10.1994
Сын: Спирин Георгий Ираклиевич
Отец ребёнка: Джачвлиане Ираклий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Джачвлиане Ираклий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирюкова Маргорита Викторовна
Отец ребёнка: Бирюков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Виктор Викторович
Отец ребёнка: Бирюков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирюков Виктор