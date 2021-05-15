Бирюкова (Спирина) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Спирина) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1975

Отец: Спирин Геннадий

Мать: Спирина Галина Васильевна

Рождение ребёнка
09.10.1994

Сын: Спирин Георгий Ираклиевич

Отец ребёнка: Джачвлиане Ираклий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джачвлиане Ираклий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирюкова Маргорита Викторовна

Отец ребёнка: Бирюков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Виктор Викторович

Отец ребёнка: Бирюков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Виктор

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