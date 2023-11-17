Красильникова Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1939

Сын: Рогачев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Рогачев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
18.10.1940

Сын: Рогачев Александр Иванович

Отец ребёнка: Рогачев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
26.08.1946

Сын: Рогачев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рогачев Иван Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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