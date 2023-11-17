Красильникова Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1939
Сын: Рогачев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Рогачев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
18.10.1940
Сын: Рогачев Александр Иванович
Отец ребёнка: Рогачев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
26.08.1946
Отец ребёнка: Рогачев Иван Сергеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург