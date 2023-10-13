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Пономарева Федора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Пономарев Ананий Нестерович

Отец ребёнка: Пономарев Нестер Иванович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Пономарев Дмитрий Нестерович

Отец ребёнка: Пономарев Нестер Иванович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономарев Герасим Нестерович

Отец ребёнка: Пономарев Нестер Иванович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Нестер Иванович

Смерть
Неизвестно
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