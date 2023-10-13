Пономарева Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пономарев Ананий Нестерович
Отец ребёнка: Пономарев Нестер Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пономарев Дмитрий Нестерович
Отец ребёнка: Пономарев Нестер Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пономарев Герасим Нестерович
Отец ребёнка: Пономарев Нестер Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно