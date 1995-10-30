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Векова Оля Владимировна
Векова Оля Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.1995
Пол
Женский
Отец
Веков Василий Васильевич
1960 г.р.
Мать
Векова (Иванова) Раиса
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1995
Отец:
Веков Василий Васильевич
Мать:
Векова Раиса
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