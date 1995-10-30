Векова Оля Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векова Оля Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1995

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1995

Отец: Веков Василий Васильевич

Мать: Векова Раиса

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