Хуснуллина (Салимгареева) Сажида
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1923
Дата смерти26.02.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1923
Отец: Салимгареев Шихабетдин
Мать: Салимгареева Фатиха
Рождение ребёнка
20.09.1948
Башкирия
Рождение ребёнка
09.08.1951
Сын: Хуснуллин Ривгат
Отец ребёнка: Хуснуллин Рауф
Нижние Карамалы,Башкирия
Рождение ребёнка
12.07.1954
Нижние Карамалы,Башкирия
Рождение ребёнка
04.04.1957
Нижние Карамалы,Башкирия
Рождение ребёнка
25.11.1959
Нижние Карамалы,Башкирия
Рождение ребёнка
17.01.1963
с. Ермекеево Башкирия
Рождение ребёнка
08.02.1966
с. Ермекеево Башкирия
Рождение ребёнка
27.04.1972
Нижние Карамалы,Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хуснуллин Рауф
Смерть
26.02.2000