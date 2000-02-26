Хуснуллина (Салимгареева) Сажида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснуллина (Салимгареева) Сажида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1923

Дата смерти

26.02.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1923

Отец: Салимгареев Шихабетдин

Мать: Салимгареева Фатиха

Рождение ребёнка
20.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Рауф

Башкирия
Рождение ребёнка
09.08.1951

Сын: Хуснуллин Ривгат

Отец ребёнка: Хуснуллин Рауф

Нижние Карамалы,Башкирия
Рождение ребёнка
12.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Рауф

Нижние Карамалы,Башкирия
Рождение ребёнка
04.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Рауф

Нижние Карамалы,Башкирия
Рождение ребёнка
25.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Рауф

Нижние Карамалы,Башкирия
Рождение ребёнка
17.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Рауф

с. Ермекеево Башкирия
Рождение ребёнка
08.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Рауф

с. Ермекеево Башкирия
Рождение ребёнка
27.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснуллин Рауф

Нижние Карамалы,Башкирия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснуллин Рауф

Смерть
26.02.2000
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