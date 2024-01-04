Югова Ульяния Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Югов Яков Иванович
Мать: Югова Акилина Алексеевна
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Смерть
Неизвестно