Кравченко Терентий Игнатьевич
Место рожденияУкраина, Кировоградская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кравченко Игнат
Мать: не указана
Украина, Кировоградская обл
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кравченко Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Дионисий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Евтихий Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Украина, Кировоградская обл
Место жительства
Неизвестно
Украина, Кировоградская обл
Смерть
Неизвестно