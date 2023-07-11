Хлебникова (Андреева) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова (Андреева) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1939

Отец: Андреев Алексей Егорович

Мать: Андреева Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
07.12.1969

Сын: Хлебников Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1978

Сын: Самарьянов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Самарьянов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарьянов Владимир

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
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