Хлебникова (Андреева) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1939
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1939
Рождение ребёнка
07.12.1969
Сын: Хлебников Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1978
Сын: Самарьянов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Самарьянов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самарьянов Владимир
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма