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Селиванов Евгений Николаевич

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.04.2002

Дочь: Селиванова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Селиванова Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
22.01.2007

Сын: Селиванов Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Селиванова Наталья Юрьевна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Наталья Юрьевна

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