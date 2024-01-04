Селиванов Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.2002
Дочь: Селиванова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Селиванова Наталья Юрьевна
Рождение ребёнка
22.01.2007
Сын: Селиванов Иван Евгеньевич
Мать ребёнка: Селиванова Наталья Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно