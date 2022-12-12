Федоров Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1874
Дата смерти19.09.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1931
Смерть
19.09.1966