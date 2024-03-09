Абрамовский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамовский Михаил

Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Устьянцева) Екатерина

Рождение ребёнка
02.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Устьянцева) Екатерина

Рождение ребёнка
10.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Устьянцева) Екатерина

Рождение ребёнка
19.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Устьянцева) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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