Абрамовский Михаил
Место рожденияАлтайский край
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Устьянцева) Екатерина
Рождение ребёнка
02.08.1950
Рождение ребёнка
10.07.1955
Рождение ребёнка
19.08.1957
Смерть
Неизвестно