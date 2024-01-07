Цупикова (Дмитренко) Полина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1933
Отец: Дмитренко Иван Сидорович
Мать: Дмитренко Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цупикова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Цупиков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цупикова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Цупиков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цупикова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Цупиков Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цупиков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цупикова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Цупиков Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно