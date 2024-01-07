Цупикова (Дмитренко) Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цупикова (Дмитренко) Полина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1933

Отец: Дмитренко Иван Сидорович

Мать: Дмитренко Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цупикова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Цупиков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цупикова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Цупиков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цупикова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Цупиков Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цупиков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цупикова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Цупиков Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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