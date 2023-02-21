Антошина (Воробьёва) Анисья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошина (Воробьёва) Анисья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннинское Чернского у.
Бракосочетание
11.01.1878 ст.

Муж: Антошин Феодосий Васильевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених первым браком невеста вдовая солдатка вторым браком
Смерть
Неизвестно
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