Антошина (Воробьёва) Анисья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Аннинское Чернского у.
Бракосочетание
11.01.1878 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
жених первым браком невеста вдовая солдатка вторым браком
Смерть
Неизвестно