Ломова Хавронья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Ломов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ломова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ломов Иван Семенович
Место жительства
25.02.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломов Иван Семенович
Смерть
Неизвестно