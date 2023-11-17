Ломова Хавронья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомова Хавронья Степановна

Ломова Хавронья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ломов Михайло Иванович

Отец ребёнка: Ломов Иван Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ломова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ломов Иван Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close