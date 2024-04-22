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Ввуколов Малафей Иванович

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иван Викулов

Мать: не указана

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Вуколова Варвара Малафеевна

Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Вуколова Агафья Малафеевна

Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Ивановна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Вуколов Илья Малафеевич

Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Ивановна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Вуколов Пётр Малафеевич

Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Ивановна

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вуколова Татьяна Ивановна

Смерть
1856
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