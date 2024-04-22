Ввуколов Малафей Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иван Викулов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Вуколова Варвара Малафеевна
Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Вуколова Агафья Малафеевна
Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Вуколова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856