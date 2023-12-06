Ковтун Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковтун Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковтун Николай Владимирович
Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно