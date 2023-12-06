Ковтун Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтун Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтун Николай Владимирович

Мать ребёнка: Ковтун Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковтун Татьяна Викторовна

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