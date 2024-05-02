Абрамова Марья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Абрамов Алексей Лукьянович
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян Абрамович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Абрамов Лазарь Лукьянович
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян Абрамович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Абрамов Иоанникий Лукьянович
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян Абрамович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Абрамова) Евфимия Лукьяновна
Отец ребёнка: Абрамов Лукьян Абрамович
Смерть
Неизвестно