Абрамова Марья Антоновна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамова Марья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Лукьян Абрамович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Абрамов Алексей Лукьянович

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян Абрамович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Абрамов Лазарь Лукьянович

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян Абрамович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Абрамов Иоанникий Лукьянович

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян Абрамович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Абрамова) Евфимия Лукьяновна

Отец ребёнка: Абрамов Лукьян Абрамович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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