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Беляков Игнатий Корнеев

Место рождения

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Беляков Корней Михеев

Мать: Прасковья Федорова

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Агния Игнатьева

Мать ребёнка: ?

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Стефанида Игнатьева

Мать ребёнка: ?

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Беляков Иван Игнатьев

Мать ребёнка: ?

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Беляков Иосиф?

Мать ребёнка: ?

Алень, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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