Беляков Игнатий Корнеев
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Беляков Корней Михеев
Мать: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Агния Игнатьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Стефанида Игнатьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Беляков Иосиф?
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно