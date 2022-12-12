Туманов Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Григорий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1958

Дочь: Яковлева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Туманова Анна Александровна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманов Олег Григорьевич

Мать ребёнка: Туманова Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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