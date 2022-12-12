Туманов Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1958
Дочь: Яковлева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Туманова Анна Александровна
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Туманова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно