Усова (Голубкова) Мария Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.04.1844 ст.
Муж: Усов Иван Филимонов
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 220 Актовая запись №7 МК Куйтунской Ильинской церкви жених - холостой крестьянин, православный, первым браком Невеста- девица, Хаицкой ... Показать все
Смерть
Неизвестно