Усова (Голубкова) Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсова (Голубкова) Мария Гаврилова

Усова (Голубкова) Мария Гаврилова

Место рождения

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1825 и 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Хаихта, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
02.04.1844 ст.

Муж: Усов Иван Филимонов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №6, дело №34, стр. 220 Актовая запись №7 МК Куйтунской Ильинской церкви жених - холостой крестьянин, православный, первым браком Невеста- девица, Хаицкой ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.