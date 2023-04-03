Елдышева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлдышева Елизавета

Елдышева Елизавета

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Елдышев Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елдышев Сергей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Россия, г. Ефремов
Смерть
Неизвестно
Россия, г. Ефремов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close