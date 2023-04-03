Елдышева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Елдышев Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, г. Ефремов
Смерть
Неизвестно
Россия, г. Ефремов