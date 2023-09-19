Касьянова (Чикина) Мария Сергеевна
Место рожденияСамара, село Богатое, дер. Виловатая
Дата рождения1912
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чикин Сергей Иванович
Мать: Чикина Федора Степановна
Самара, село Богатое, дер. Виловатая
Рождение ребёнка
27.12.1939
Сын: Касьянов Валерий Иванович
Отец ребёнка: Касьянов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старочкина Тамара
Отец ребёнка: Касьянов Иван Петрович
Смерть
1988