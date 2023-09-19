Касьянова (Чикина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянова (Чикина) Мария Сергеевна

Касьянова (Чикина) Мария Сергеевна

avatar

Место рождения

Самара, село Богатое, дер. Виловатая

Дата рождения

1912

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чикин Сергей Иванович

Мать: Чикина Федора Степановна

Самара, село Богатое, дер. Виловатая
Рождение ребёнка
27.12.1939

Сын: Касьянов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Касьянов Иван Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старочкина Тамара

Отец ребёнка: Касьянов Иван Петрович

Смерть
1988
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close