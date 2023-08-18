Васильева Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1977

Отец: Васильев Павел

Мать: Карпова Серафима

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