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Штеников Филимон Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1868

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штеников Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Штеников Фома сын

Мать ребёнка: ?

Архиповское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Соломония Филимоновна

Мать ребёнка: ?

Архиповское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анисия Филимоновна

Мать ребёнка: ?

Архиповское, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штеников Никифор Филимонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штеников Иван сын

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штеников Григорий сын

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1868
Архиповское, Котельнический уезд, Вятская губерния
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