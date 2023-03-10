Штеников Филимон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1868
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штеников Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Штеников Фома сын
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Соломония Филимоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анисия Филимоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штеников Никифор Филимонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штеников Иван сын
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1868