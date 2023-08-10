Юнанов Григорий Сергеевич
Место рожденияТурция
Дата рождения1900
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Турция
Рождение ребёнка
18.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юнанова Елизавета Вениаминовна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юнанова Елизавета Вениаминовна
Смерть
Около 1945
Причина смерти: Репрессирован, в лагере