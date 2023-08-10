Юнанов Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнанов Григорий Сергеевич

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Место рождения

Турция

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Турция
Рождение ребёнка
18.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юнанова Елизавета Вениаминовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юнанова Елизавета Вениаминовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 1945
Причина смерти: Репрессирован, в лагере
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