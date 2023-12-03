Боженко Стефан кум Марии Тищенко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженко Стефан кум Марии Тищенко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тищенко Мария

Смерть
Неизвестно
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