(Шабанова) Антонина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1951
Отец: Шабанов Игнат
Рождение ребёнка
12.03.1975
Сын: Гавриленко Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Гавриленко Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.02.1978
Сын: Гавриленко Алексей Викторович
Отец ребёнка: Гавриленко Виктор Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Динская, Краснодарский край
тел. 8-262-5-36-29