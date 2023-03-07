(Шабанова) Антонина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шабанова) Антонина Игнатьевна

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Место рождения

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

10.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1951

Отец: Шабанов Игнат

Мать: Шабанова Таисия Фёдоровна

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
12.03.1975

Сын: Гавриленко Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Гавриленко Виктор Дмитриевич

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
03.02.1978

Сын: Гавриленко Алексей Викторович

Отец ребёнка: Гавриленко Виктор Дмитриевич

Юрковка, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Место жительства
Неизвестно
Динская, Краснодарский край
тел. 8-262-5-36-29
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